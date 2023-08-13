Астрологический прогноз на 13 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – необходим прислушиваться к интуиции – она не обманет
Символ дня: Нептун.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, голубовато-серый.
Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легко поддаваться излечению, особенно если четко следовать предписаниям лечащего врача.
Питание дня: из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего, колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов и ухаживать за цветами.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают о том, может ли человек существовать в гармонии с окружающим пространством и обитающими в нем людьми или ему необходимо поработать над этим вопросом.
Табу дня: нежелательно смотреться в зеркала – это может негативно сказать на самооценке.
Цитата дня: «Мысли как цветы: сорванные утром они дольше остаются свежими» (Андре Жид).
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