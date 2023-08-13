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Астрологический прогноз на 13 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 августа

Астрологический прогноз на 13 августа. Нептун - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – необходим прислушиваться к интуиции – она не обманет

Символ дня: Нептун. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, голубовато-серый. 

Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легко поддаваться излечению, особенно если четко следовать предписаниям лечащего врача. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего, колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов и ухаживать за цветами.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают о том, может ли человек существовать в гармонии с окружающим пространством и обитающими в нем людьми или ему необходимо поработать над этим вопросом. 

Табу дня: нежелательно смотреться в зеркала – это может негативно сказать на самооценке. 

Цитата дня: «Мысли как цветы: сорванные утром они дольше остаются свежими» (Андре Жид). 

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Дата публикации
Просмотры
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