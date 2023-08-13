Астрологічний прогноз на 13 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в пошуках відповіді на будь-які запитання – як професійної, так і особистої властивості – необхідно дослухатися до інтуїції – вона не обдурить.

Символ дня: Нептун.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий, блакитно-сірий.

Щасливе каміння дня: аметист, кварц, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, ікри, щиколотки.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, легко піддаватимуться лікуванню, особливо якщо чітко дотримуватися приписів лікаря.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити картоплю та цитрусові, особливо апельсини й лимони. Бажано також не зловживати м'ясом і м'ясними виробами – передусім ковбасою – та скоротити кількість жирної, важкої і смаженої їжі.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів і доглядати квіти.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розповідають про те, чи може людина існувати в гармонії з навколишнім простором і людьми, що мешкають у ньому, чи їй необхідно попрацювати над цим питанням.

Табу дня: небажано дивитися у дзеркала – це може негативно вплинути на самооцінку.

Цитата дня: "Думки, наче квіти: зірвані вранці, вони довше залишаються свіжими" (Андре Жід).

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