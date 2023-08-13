Міноборони РФ знову ввижається атака "українського безпілотника"

Під ранок 13 серпня 2023 року у МО РФ заявили, що припинено спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку одним безпілотником по об'єктах у Росії.

У російському Міноборони заявили, що нібито сьогодні в районі 4 години ранку припинено спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

▫️"Російськими засобами ППО" безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією Бєлгородської області. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - переконує у повідомленні ворог.

Тим часом сьогодні вночі у тимчасово окупованих Олешках у ніч роти 13 серпня 2023 року стався потужний прильот по базуванню окупантів, де знаходилась техніка та велика кількість боєкомплекту.

Про це інформують моніторингові канали.

Також пізніше за повідомленнями у Мережі в тих же тимчасово окупованих Олешках за пів ночі знищено 2 склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.