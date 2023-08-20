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Зеленський прибув до Нідерландів – обговорюватиме поставки F-16

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський прибув до Нідерландів – обговорюватиме поставки F-16

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський вирушив із візитом до Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 серпня, прибув із робочим візитом до Нідерландів разом із першою леді Оленою Зеленською.    

Про це глава держави написав у Telegram.

"Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальност", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Швеції було досягнуто важливих домовленостей щодо посилення українських Сил оборони.

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Дата публікації
Перегляди
196
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