Зеленський прибув до Нідерландів – обговорюватиме поставки F-16

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 серпня, прибув із робочим візитом до Нідерландів разом із першою леді Оленою Зеленською.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальност", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Швеції було досягнуто важливих домовленостей щодо посилення українських Сил оборони.

Читайте також: