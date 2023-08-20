Зеленский прибыл в Нидерланды – будет обсуждать поставки F-16

Владимир Зеленский отправился с визитом в Нидерланды.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 августа, прибыл с рабочим визитом в Нидерланды вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Впереди как всегда предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула Мира, привлечение государства-террориста к ответственности ", – говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Швецию были достигнуты важные договоренности об усилении украинских Сил обороны.

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