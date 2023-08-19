Зеленский анонсировал переговоры по усилению украинского неба

Президент Зеленский заявил, что военным нужно контролировать украинское небо, чтобы эффективно двигаться вперед. Поэтому глава государства уже запланировал разговоры с мировыми лидерами по усилению украинского военного авиапространства.

Президент Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры с партнерами из нескольких стран по усилению украинского неба.

Об этом он сообщил 19 августа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Завтра-послезавтра у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата в небе, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро. А нам это нужно", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. О деталях визита читайте в статье.

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