Зеленський анонсував переговори щодо посилення українського неба

Президент Зеленський заявив, що військовим потрібно контролювати українське небо, аби ефективно рухатися вперед. Тому глава держави вже запланував розмови зі світовими лідерами щодо посилення українського військового авіапростору.

Президент Володимир Зеленський у найближчі два дні проведе переговори з партнерами з кількох країн щодо посилення українського неба.

Про це він повідомив 19 серпня під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Завтра-післязавтра у мене будуть переговори ще з кількома державами. Я впевнений, що ми разом з партнерами зробимо все і досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було переваги. Коли вони контролюють небо, ми не можемо на землі рухатися швидко. А нам це потрібно", - сказав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Про деталі візиту читайте у статті.

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