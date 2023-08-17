Зеленський підписав важливий закон для вступу України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він підписав важливий закон, який наблизить Україну до вступу в Європейський союз.

Про це він сказав 17 серпня під час звернення до українців.

Президент наголосив, що він підписав закон про чесний відбір суддів Конституційного суду. Саме це повинно наблизити нашу державу до вступу до ЄЄ.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", - повідомив Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський анонсував зміни у роботі ТЦК і СП після звільнення усіх обласних військкомів.

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