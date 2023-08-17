Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади та сказав, за яких обставин може піти із МЗС.

Про це очільник Міністерства розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Кулеба, зокрема, наголошує, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього. Я на початку ще сказав, що піду за двох обставин: перша – якщо президент попросить мене піти, а друга – якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати", - наголосив керівник українського МЗС.

Як повідомлялося, на початку серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що очільнику МЗС Дмитру Кулебі готують заміну. МЗС нібито може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної Ради із команди Зеленського.

Читайте також: