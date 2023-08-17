Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о своей отставке с должности и сказал, при каких обстоятельствах может уйти из МИД.

Об этом глава Министерства рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Кулеба, в частности, отмечает, что он возглавил МИД в марте 2020-го, но его "начали увольнять" уже в октябре. По словам министра, если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.

"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему. Я в начале еще сказал, что пойду при двух обстоятельствах: первая – если президент попросит меня уйти, а вторая – если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать", — подчеркнул руководитель украинского МИД.

Как сообщалось, в начале августа в СМИ появилась информация, что главе МИД Дмитрию Кулеби готовят замену. МИД якобы может возглавить представитель Офиса президента или депутат Верховной Рады из команды Зеленского.

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