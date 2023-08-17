"Синхронизированный процесс": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

Переговоры о предоставлении Украине истребителей F-16 продолжаются.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок з 1+1"

"Пилоты вернутся с тренировок и самолеты тоже прибудут – это будет синхронизированный процесс. На этой неделе — три дня у президента ежедневно совещания и разговоры о ускорении этого процесса и скажу дипломатично: я думаю, скоро будут хорошие новости", — коротко сказал он.

Почему Украине нужны F-16

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что истребители F-16 оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен.

По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), присланные Соединенными Штатами в Украину в прошлом году, также будут запускаться с F-16. "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена", — отметил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

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