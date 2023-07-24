F-16 для Украины: в США указали на важный нюанс

F-16 может быть в Украине до конца года.

Украина получит американские истребители F-16, однако уйдут месяцы, прежде чем ВСУ смогут их применить на поле боя.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По его словам, дело не только в оборудовании.

"Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены", — сказал он.

Сегодня США продолжают работать над передачей F-16 Украине, но этого недостаточно, поскольку нужна еще программа учений.

"Процесс по F-16 продвигается", — добавил он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 могут начать летать в небе Украины до весны 2024 года. Однако он отметил, что это – "оптимистические прогнозы".

Читайте также: