Ґрета Тунберг могла потрапити до в'язниці, проте відбулась штрафом

У Швеції 24 липня екоактивістку Ґрету Тунберг засудили до сплати штрафу за непокору поліції на мітингу, який відбувся 19 червня. За таке правопорушення також передбачене позбавлення волі.

Про це пише Rawstory.

20-річна Тунберг приєдналася до групи молодих протестувальників, які блокували нафтові танкери в порту Мальме в червні. Поліція сказала, що вона відмовилася залишити місце події, коли її попросили.

Група Ta Tillbaka Framtiden або Reclaim the Future блокувала порт Мальме протягом шести днів у червні. За словами групи, деякі протестувальники піднялися на нафтові танкери.

"Це правильно, що я була в тому місці того дня, я отримала наказ, який я не виконала, але я заперечую злочин", – сказала Ґрета Тунберг у суді.

Тунберг сказала, що діяла за потребою, яка викликана "кліматичною кризою".

Їй присудили штраф у розмірі 1500 крон (5323 грн) плюс 1000 крон (3548 грн) до Шведського фонду допомоги жертвам злочинів.

Нагадаємо, Ґрета Тунберг в Україні отримала несподіваний подарунок (фото).

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