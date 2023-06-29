Ґрета Тунберг побувала на зустрічі із Зеленським у Києві

У четвер, 29 червня, відома екоактивістка Ґрета Тунберг у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни побувала на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили на офіційному сайті очільника держави.

Окрім Ґрети Тунберг, Міжнародну робочу групу представляли колишня віцепрем’єр-міністерка Швеції Маргот Вальстрем, віце-президентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та екс-президентка Ірландії Мері Робінсон.

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни побувала на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським / Фото: Сайт президента України

З української сторони, окрім президента, на зустрічі були присутніми керівник ОП Андрій Єрмак, генеральний прокурор Андрій Костін, заступник керівника ОП Ростислав Шурма, радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

Володимир Зеленський привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС та наголосив, що цей російський злочин завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Очільник держави відзначив важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. Вона повідомила, що діяльність цієї робочої групи буде спрямована на оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до “зеленої” економіки.

Екоактивістка Ґрета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Нагадаємо, раніше Ґрета Тунберг взяла участь у мітингу біля будівлі ООН у німецькому Бонні. Вона розсміялась, коментуючи роботу ООН через реакцію організації на підрив Каховської ГЕС.

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