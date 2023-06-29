Грета Тунберг побывала на встрече с Зеленским в Киеве

Шведская экоактивистка посетила столицу Украины в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

В четверг, 29 июня, известная экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны побывала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Кроме Греты Тунберг, Международную рабочую группу представляли бывшая вице-премьер-министр Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны побывала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским / Фото: Сайт президента Украины

С украинской стороны, кроме президента, на встрече присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма, советница руководителя ОП Дария Заривна.

Владимир Зеленский привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС и подчеркнул, что это российское преступление нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона.

Глава государства отметил важность инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.

Сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. Она сообщила, что деятельность этой рабочей группы будет направлена на оценку ущерба, причиненного окружающей среде в результате российской агрессии, привлечения России к ответственности за совершенные экологические преступления и компенсацию ущерба, а также разработку планов восстановления окружающей среды в Украине и переход к "зеленой" экономике.

Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Напомним, ранее Грета Тунберг приняла участие в митинге у здания ООН в немецком Бонне. Она рассмеялась, комментируя работу ООН по реакции организации на подрыв Каховской ГЭС.

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