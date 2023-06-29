В Києві встановили додаткові датчики вимірювання радіації (фото)

Датчики закупили меценати. В КМДА заявляють, що бюджетні кошти не залучалися.

В Києві підвищили вимірювання рівня радіації. Додаткові датчики встановили в Голосіївському та Святошинському районах.

Про це повідомили на сайті Київської міської ради.

Як зазначається, зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок “Київ Цифровий”.

“Навіть в умовах воєнного часу ми продовжуємо розвивати систему моніторингу за станом повітря. І те, що до цього міського проєкту долучаються меценати й громадськість, ще раз доводить важливість та актуальність цієї роботи. Адже результати моніторингу дають нам якісну інформацію про реальний стан атмосферного повітря, періоди погіршення в розрізі різних видів речовин. На основі цих даних ми можемо як вживати оперативні заходи, так і планувати їх, імплементуючи в довгострокові програми й стратегії”, – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

В КМДА також додали, що пристрої для вимірювання радіації встановили за рахунок меценатів без залучення бюджетних коштів.

“Щоб отримати інформацію про радіаційний фон у столиці, необхідно зайти в розділ моніторингу якості повітря в застосунку «Київ Цифровий». Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них. Користуйтеся цією функцією і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації про стан навколишнього середовища в місті”, – підкреслив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возног.

Датчики вимірювання рівня радіації розташовані на основі міських референтних станцій моніторингу якості повітря за адресами:

вул. Турівська, 28 (Подільський район);

вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);

просп. Правди, 64-Г (Подільський район);

просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);

Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);

вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

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