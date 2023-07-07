Ґрету Тунберг судитимуть за непокору поліції — BBC

Їй може загрожувати ув'язнення на пів року або штраф.

Екоактивістка Ґрета Тунберг постане перед судом у липні за звинуваченням у “непокорі поліції” під час акції протесту 19 червня, повідомила шведська прокуратура.

Про це пише BBC.

20-річна Тунберг приєдналася до групи молодих протестувальників, які блокували нафтові танкери в порту Мальме в червні. Поліція сказала, що вона відмовилася залишити місце події, коли її попросили.

Їй може загрожувати шість місяців позбавлення волі або штраф.

Група Ta Tillbaka Framtiden або Reclaim the Future блокувала порт Мальме протягом шести днів у червні. За словами групи, деякі протестувальники піднялися на нафтові танкери.

“Кліматична криза вже є питанням життя і смерті для незліченної кількості людей”, — написала Тунберг в Інстаграм у червні, коли приєдналася до протесту.

“Ми вирішили не бути сторонніми спостерігачами, а натомість фізично зупинити інфраструктуру викопного палива”, — додала вона.

“Прокуратура висунула звинувачення молодій жінці, яка 19 червня цього року брала участь у кліматичній демонстрації, яка, на думку сторони звинувачення, призвела до порушення дорожнього руху в Мальме”, — повідомила прокуратура Швеції.

"Тунберг відмовилася підкоритися вказівкам поліції залишити місце події", — додали в прокуратурі.

BBC News повідомили, що Тунберг постане перед судом 24 липня разом із трьома іншими протестувальниками.

Нагадаємо, 29 червня відома екоактивістка Ґрета Тунберг у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни побувала на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Ґрета Тунберг висловила свої співчуття українському народу через екоцид, який влаштували російські агресори, підірвавши Каховську ГЕС.

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