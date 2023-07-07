Грету Тунберг будут судить за неповиновение полиции — BBC

Ей может грозить лишение свободы на полгода или штраф.

Экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом в июле по обвинению в "неповиновении полиции" во время акции протеста 19 июня, сообщила шведская прокуратура.

Об этом пишет BBC.

20-летняя Тунберг присоединилась к группе молодых протестующих, блокировавших нефтяные танкеры в порту Мальме в июне. Полиция сказала, что она отказалась покинуть место происшествия, когда его попросили.

Ей может грозить шесть месяцев лишения свободы или штраф.

Группа Ta Tillbaka Framtiden или Reclaim the Future блокировала порт Мальме в течение шести дней в июне. По словам группы, некоторые протестующие поднялись на нефтяные танкеры.

"Климатический кризис уже является вопросом жизни и смерти для бесчисленного количества людей", — написала Тунберг в Инстаграм в июне, когда присоединилась к протесту.

"Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а физически остановить инфраструктуру ископаемого топлива", — добавила она.

"Прокуратура выдвинула обвинения молодой женщине, которая 19 июня этого года принимала участие в климатической демонстрации, которая, по мнению обвинения, привела к нарушению дорожного движения в Мальме", — сообщила прокуратура Швеции.

"Тунберг отказалась подчиниться указаниям полиции покинуть место происшествия", — добавили в прокуратуре.

BBC News сообщили, что Тунберг предстанет перед судом 24 июля вместе с тремя другими протестующими.

Напомним, 29 июня известная экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны побывала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Грета Тунберг выразила свои соболезнования украинскому народу из-за экоцида, который устроили российские агрессоры, взорвав Каховскую ГЭС.

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