Грета Тунберг могла попасть в тюрьму, однако отделалась штрафом

Вместе с Гретой Тунберг судили еще двух экоактивистов.

В Швеции 24 июля экоактивистка Грета Тунберг приговорена к уплате штрафа за неповиновение полиции на митинге, который состоялся 19 июня. За такое правонарушение также предусмотрено лишение свободы.

Об этом пишет Rawstory.

20-летняя Тунберг присоединилась к группе молодых протестующих, блокировавших нефтяные танкеры в порту Мальме в июне. Полиция сказала, что она отказалась покинуть место происшествия, когда его попросили.

Группа Ta Tillbaka Framtiden или Reclaim the Future блокировала порт Мальме в течение шести дней в июне. По словам группы, некоторые протестующие поднялись на нефтяные танкеры.

"Это правильно, что я была в том месте в тот день, я получила приказ, который я не выполнила, но я отрицаю преступление", – сказала Грета Тунберг в суде.

Тунберг сказала, что действовала по необходимости, вызванной "климатическим кризисом".

Ей присудили штраф в размере 1500 крон (5323 грн) плюс 1000 крон (3548 грн) в Шведский фонд помощи жертвам преступлений.

Напомним, Грета Тунберг в Украине получила неожиданный подарок (фото).

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