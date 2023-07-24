Что происходит на территории огромного лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси (новые спутниковые снимки)

На территории лагеря расположены сотни автомобилей, небольшие грузовики и около 35 полуприцепов.
В Сети появились новые спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, показывающие масштабы и территорию лагеря российских наемников "вагнеровцев" в белорусской деревне Цель под Осиповичами.
Фотографии опубликовал в Twitter журналист Кристиан Триберт.
Как видно на фотографиях, лагерь занимает большую площадь. На территории лагеря расположены сотни автомобилей, небольшие грузовики и около 35 полуприцепов, выстроившихся в несколько рядов.
Сделаны фотографии в понедельник, 24 июля, под наклоном или под косым углом.
Как сообщалось ранее в Госпогранслужбе Украины, по состоянию на 22 июля на территории РБ находились ориентировочно 5000 "вагнеровцев". Ситуация по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства.
Из-за угрозы "Вагнера" Польша перебросила на свою восточную границу больше военных и планирует построить там дополнительную новую воинскую часть. На фоне этого глава Кремля Владимир Путин придумал, что Польша планирует оккупировать мероприятие Украины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Картаполов своим ртом сказал, зачем "Вагнер" сидит в Беларуси | ФЕЙГИН и Белковский"
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