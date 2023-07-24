Резников назвал "оптимистический" срок, когда F-16 будут летать в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 могут начать летать в небе Украины до весны 2024 года. Однако он отметил, что это – "оптимистические прогнозы".

Об этом он сообщил каналу CNN.

Обучение украинских летчиков, которое начнется в августе, займет минимум шесть месяцев – также Украина должна создать всю необходимую инфраструктуру для западных истребителей.

"Если бы сейчас Украина имела эти истребители, они безусловно помогли бы Украине добиться большего прогресса в контрнаступлении. Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", — сказал Резников.

По словам министра обороны, обучение пилотов, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, и, возможно, в Великобритании или Польше. Обучение также будут проходить технические специалисты.

"Техническое обслуживание самолетов – серьезная задача. Тренировки могут быть разделены между странами, но окончательные планы до сих пор дорабатываются", — резюмировал министр.

Напомним, Резников назвал конкретное время, когда закончится война России против Украины.

Читайте также: