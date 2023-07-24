Резніков назвав "оптимістичний" термін, коли F-16 літатимуть в Україні

Олексій Резніков наголосив, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 займе мінімум пів року.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року. Проте він зауважив, що це – "оптимістичні прогнози".

Про це він повідомив каналу CNN.

Навчання українських льотчиків, яке розпочнеться у серпні, займе щонайменше шість місяців – також Україна має створити всю необхідну інфраструктуру для західних винищувачів.

"Якби зараз Україна мала ці винищувачі, вони безумовно допомогли б Україні добитися більшого прогресу в контрнаступі. Якщо у вас є більш складна, більш сучасна зброя, вона буде більш ефективною", - сказав Резніков.

За словами міністра оборони, навчання пілотів, найімовірніше, пройде у Данії та Нідерландах, і, можливо, у Великій Британії чи Польщі. Навчання також проходитимуть технічні фахівці.

"Технічне обслуговування літаків – серйозне завдання. Тренування можуть бути розділені між країнами, але остаточні плани досі допрацьовуються", - резюмував міністр.

Нагадаємо, Резніков назвав конкретний час, коли закінчиться війна Росії проти України.

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