Удар по Кримському мосту порушує лінії постачання окупантів – ГУР

У ГУР зазначили, що пошкодження Кримського мосту – суттєвий удар по Росії.

Росія розпочала будівництво незаконного Кримського мосту після провалу так званого плану "новоросія", який передбачав створення сухопутного коридору з території РФ до півострова у перші роки російсько-української війни. Кримський міст – дуже важливий об’єкт для Москови, а його пошкодження означає болючий удар по ворогу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише пресслужба ГУР.

"Кримський міст – це стратегічний об’єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", - пояснив Скібіцький.

Нещодавнє ураження Кримського мосту Вадим Скібіцький назвав "суттєвим ударом по Росії", оскільки це порушує лінії постачання російських окупаційних військ.



"Міст – це складна споруда, але можливість завдавати (по мосту - ред.) удари та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є", - зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження мосту та зупинення руху через нього.

Після вибухів на мосту через Керченську протоку окупанти викликають на допит усіх працівників об'єктів критичної інфраструктури та перевіряють їхні телефони.

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