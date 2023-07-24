F-16 для України: у США вказали на важливий нюанс

F-16 можуть бути в Україні до кінця року.

Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

За його словами, справа не лише у обладнанні.

"Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передавання F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані", - сказав він.

На сьогодні США продовжують працювати над передаванням F-16 Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань.

"Процес щодо F-16 просувається", - додав він.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року. Проте він зауважив, що це – "оптимістичні прогнози".

Читайте також: