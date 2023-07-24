Удари РФ були близько біля кордону країни НАТО: реакція Румунії

Румунія, яка є членом НАТО, засудила удар РФ по річкових портах, які були близько її кордону. Йдеться про порти на Дунаї в Одеській області. Саме цією річкою проходить кордон між Україною та Румунією.

Про це у Twitter написав президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську громадянську інфраструктуру на Дунаї, вкрай близьку до Румунії. Ця ескалація створює серйозні ризики безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у дописі Клауса Йоганніс.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в пошуку нових рішень для транспортування зерна на світові ринки.

"Рішуче засуджую атаки Росії на важливу громадянську інфраструктуру в українських портах. Ослаблення глобальної продовольчої безпеки — один із численних наслідків путінської війни", - зауважив політик.

Атака по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо, вночі 24 липня Росія знову атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай. На жаль, в одному з портів внаслідок влучання БПЛА зруйновано ангар із зерновими культурами, пошкоджено резервуари для зберігання вантажів.

За останніми даними, внаслідок ворожої атаки дронами по портовій інфраструктурі Одещини в ніч проти 24 липня зросла до семи. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Одеса та область! Ворожі дрони летіли безперервно чотири години!"

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