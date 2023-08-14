F-16 для Украины: ВСУ могут победить в войне и без истребителей — NYT

Администрация Байдена затянула процесс одобрения направления истребителей F-16 в Украину для стран НАТО на больше, чем год. В результате этой задержки, когда пилоты закончат подготовку на этих самолетах, возможно, будет слишком поздно, чтобы оказать помощь и обеспечить защиту наземных войск на этапе текущих боевых действий.

Об этом пишет издание The New York Times.

Однако нынешние и бывшие официальные представители из Украины, США и стран Европы, а также аналитики в сфере обороны из западных источников выразили мнение, что Украина способна добиться успеха на фронте даже без значительной поддержки в авиации.

"Это придется делать без F-16, — сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО, — но я верю, что они смогут".

К тому же он добавил, что "если вы ожидаете, что Украина будет воевать так, как мы воюем, у них должны быть у нас инструменты, а мы им эти инструменты не дали".

В то же время представители из Соединенных Штатов отметили, что Украина смогла выбрать всего восемь боевых пилотов, составляющих менее одной эскадрильи, и владеющих английским языком на достаточно высоком уровне, чтобы начать обучение, продолжительность которого составит минимум год. Кроме этого, в этом месяце еще около 20 человек отправятся в Великобританию для изучения языка.

По словам военного аэрокосмического эксперта Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, отправка в бой лишь нескольких F-16 не будет иметь большого значения на войне.

Почему Украине нужны F-16

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что истребители F-16 оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен.

По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), присланные Соединенными Штатами в Украину в прошлом году, также будут запускаться с F-16. "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена", — отметил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

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