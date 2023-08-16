Верещук рассказала, возглавит ли Минобороны

Глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук прокомментировала распространенные слухи в Сети, что она якобы может стать министром обороны.

Поводом для слухов стал вчерашний пост Верещук в Telegram-канале, где сообщила, что война не продлится "2-3 недели", а путь к победе будет долгим и трудным. Пользователи в Сети предположили, что этот пост может свидетельствовать об амбициях министра перейти в Минобороны.

Сама Верещук такие слухи категорически отрицает.

"С удивлением увидела, что мой вчерашний пост неприятно задел определенную (небольшую) часть политического и медийного сообщества. Мне казалось, что я просто озвучила почти очевидные вещи, которые многие осознают, но не всегда хотят говорить себе или другим. А еще некоторых моих "фанов" очень обеспокоили очередные слухи обо мне в контексте возможных перестановок в Минобороны", – отметила она.

Верещук заверила, что о ее переходе в Минобороны речь не идет. В комментарии "Радио Свобода" она добавила, мол — "скажут пойти — пойду".

"У нас есть Верховный главнокомандующий, он решает. Я выполню любую волю президента и правительства. Потому что в военное время нет "хочу-не хочу", "соглашусь-не соглашусь". Я – человек военный. Поэтому я четко знаю, что такое приказ и распоряжение… Но я вижу себя больше там сейчас, где я есть… Скажут пойти – я пойду, скажут нет, я не буду идти", – подытожила Верещук.

Напомним, о своем желании стать министром обороны Ирина Верещук заявляла еще осенью 2021 года.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный", – говорила тогда она. Однако после увольнения Андрея Тарана 4 ноября 2021 г. новым министром обороны стал Алексей Резников, возглавляющий ведомство до сих пор.

На фоне коррупционных скандалов в Минобороны, в Сети ходят слухи о возможности его отставки.

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