Двухлетний сын Виктора Павлика заболел и попал в больницу

Избранница артиста рассказала, что случилось.
Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала, что их двухлетний сын заболел.
Печальными новостями Катя поделилась в Instagram-stories. По словам блогерши, утром она повезла Мишу в больницу. У мальчика ночью поднялась высокая температура, поэтому Репяхова сразу же обратилась за помощью к педиатру.
"Мое утро началось не с кофе… Непланированный визит к педиатру. Ночью температура 40. Больше симптомов нет. Пришли сразу к педиатру. Исключили ушки, животик, горло, стоматит", — поделилась Репяхова.
Блогерша говорит, что сын стал чаще болеть после того, как она отдала его в садик. Однако Екатерина старается не волноваться и убеждена, что чем раньше организм Миши познакомится с вирусами, тем лучше.
"До садика Миша так часто не болел. Это факт! Четыре дня до отъезда (Екатерина едет в отпуск – прим. ред.). Но! Сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше познакомится с вирусами, тем лучше", — отметила блогерша.
Сейчас Екатерина проводит время с сынишкой и гуляет с ним на свежем воздухе. Правда, они избегают какого-либо контакта с другими детьми.
Напомним, недавно актриса Анна Кошмал пожаловалась на проблемы со здоровьем. У артистки поднялась высокая температура во время гастрольного тура.
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