Мужчина умер через 10 лет после операции на сердце: что произошло

Водитель погрузчика Клинтон Фир умер в прошлом году в Саутмиде в Бристоле, заразившись бактериальной инфекцией из-за машины, которая согревает или охлаждает пациентов, использовавшихся во время операции на открытом сердце в 2012 году.

Об этом пишет The Telegraph.

У мужчины, умершего в возрасте 59 лет, начали проявляться симптомы инфекции только через пять лет после операции в виде ночной потливости.

Через два года у него диагностировали Mycobacterium chimaera, и он начал лечение в течение трех лет, прежде чем скончался в июле 2022 года.

Дыхательная недостаточность

Mycobacterium chimaera существует в почве, пыли и воде и при заражении может привести к дыхательной недостаточности. Во время операции Клинтона Фира использовался аппарат, контролирующий температуру тела путем циркуляции воды по трубопроводам, что привело к тому, что он заразился этой инфекцией.

Симптомы болезни могут проявляться годами, и коронер предупредил, что могут быть и другие пациенты, не проинформированные в то время и не знающие о риске.

Доктор Саймон Фокс, помощник местного коронера, заявил в отчете о предотвращении предстоящих смертей, что необходимо принять меры, чтобы предупредить пациентов, перенесших операцию на открытом сердце до 2013 года, о потенциально смертельном риске.

Он добавил: "Пациенты, которые заразились Mycobacterium chimaera во время операции до января 2013 года, могут страдать от задержки в диагностике и последующего ущерба в результате отсутствия сообщения из-за существующих рекомендаций".

Сообщение пациента о риске

О потенциальной опасности инфекции стало известно в 2015 году, но только пациенты, перенесшие операцию после 2013 года, были проинформированы о рисках.

Фир скончался в больнице Саутмид, Вестбери-он-Трим, Бристоль. В сообщении говорится: “Фир заразился инфекцией Mycobacterium chimaera во время операции до января 2013 года, а также сообщалось о других случаях после хирургических вмешательств, датируемых по меньшей мере 2008 годом. Пока нет никаких оснований считать датой начала операции январь 2013 года для сообщения пациента о риске, когда есть доказательства инфицирования значительно раньше этой даты”.

Доктор Фокс направил отчет в Агентство по здравоохранению Великобритании, призывая их принять меры для предотвращения дальнейших смертей.

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