Чоловік помер через 10 років після операції на серці: що сталося

Водій навантажувача Клінтон Фір помер минулого року у Саутміді в Брістолі, заразившись бактеріальною інфекцією через машину, яка зігріває або охолоджує пацієнтів, що використовувалася під час його операції на відкритому серці в 2012 році.

Про це пише The Telegraph.

У чоловіка, який помер у віці 59 років, почали проявлятися симптоми інфекції лише через п'ять років після операції у вигляді нічної пітливості.

Через два роки у нього діагностували Mycobacterium chimaera, і він почав лікування протягом трьох років, перш ніж помер у липні 2022 року.

Дихальна недостатність

Mycobacterium chimaera існує в ґрунті, пилюці та воді і при зараженні може призвести до дихальної недостатності. Під час операції Клінтона Фіра використовувався апарат, який контролює температуру тіла шляхом циркуляції води по трубопроводах, що призвело до того, що він заразився цією інфекцією.

Симптоми хвороби можуть проявлятися роками, і коронер попередив, що можуть бути й інші пацієнти, які не були проінформовані в той час і можуть не знати про ризик.

Доктор Саймон Фокс, помічник місцевого коронера, заявив у звіті про запобігання майбутнім смертям, що необхідно вжити заходів, щоб попередити пацієнтів, які перенесли операцію на відкритому серці до 2013 року, про потенційно смертельний ризик.

Він додав: “Пацієнти, які заразилися Mycobacterium chimaera під час операції до січня 2013 року, можуть страждати від затримки в діагностиці та подальшої шкоди в результаті відсутності повідомлення через існуючі рекомендації”.

Повідомлення пацієнта про ризик

Про потенційну небезпеку інфекції стало відомо у 2015 році, але лише пацієнти, які перенесли операцію після 2013 року, були поінформовані про ризики.

Фір помер у лікарні Саутмід, Вестбері-он-Трім, Брістоль. У повідомленні йдеться: “Фір заразився інфекцією Mycobacterium chimaera під час операції до січня 2013 року, а також повідомлялося про інші випадки після хірургічних втручань, що датуються щонайменше 2008 роком. Наразі немає жодних підстав вважати датою початку операції січень 2013 року для повідомлення пацієнта про ризик, коли є докази інфікування значно раніше цієї дати”.

Доктор Фокс надіслав звіт до Агентства з охорони здоров'я Великобританії, закликаючи їх вжити заходів для запобігання подальшим смертям.

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