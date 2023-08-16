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Дворічний син Віктора Павліка захворів та потрапив до лікарні

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дворічний син Віктора Павліка захворів та потрапив до лікарні

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Обраниця артиста розповіла, що сталося.

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла, що їхній дворічний син захворів.

Сумними новинами Катя поділилася в Instagram-stories. За словами блогерки, вранці вона повезла Михасика до лікарні. У хлопчика вночі піднялася висока температура, тож Реп'яхова одразу ж звернулася за допомогою до педіатра.

"Мій ранок розпочався не з кави…Непланований візит до педіатра. Вночі температура 40. Більше симптомів немає. Прийшли одразу до педіатра. Виключили вушка, животик, горло, стоматит", - поділилася Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова з сином / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка говорить, що син почав частіше хворіти після того, як вона віддала його до садочка. Однак Катерина намагається не хвилюватися та переконана, що чим раніше організм Михасика познайомиться з вірусами, тим краще.

"До садочка Міша так часто не хворів. Це факт! Чотири дні до від'їзду (Катерина їде у відпустку – прим. ред.). Але! Зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше познайомиться з вірусами, тим краще", - зазначила блогерка.

Катерина Реп'яхова з сином / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Наразі Катерина проводить час із синочком та гуляє з ним на свіжому повітрі. Щоправда, вони уникають будь-якого контакту з іншими дітками.

Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate
Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. В артистки піднялася висока температура під час гастрольного туру.

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Дата публікації
Перегляди
146
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