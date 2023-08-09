Чиновник из Минобороны присвоил 16 млн грн – СБУ

СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении средств.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность заместителя директора Департамента финансов Минобороны. Его подозревают в хищении почти 16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, должностное лицо безосновательно предоставило разрешение командованию одной из воинских частей Винницкого гарнизона на перечисление местной фирме почти 16 млн грн бюджетных средств.

"Установлено, что это была сумма авансового платежа коммерсантам, которые согласно заключенному договору должны были построить объездную дорогу с инженерными укреплениями вокруг военной базы. Однако подрядчики не проводили никаких строительных работ, предусмотренных подписанным документом, а полученные государственные деньги вывели в тень и разворовали", — говорится в сообщении.

Заместителю директора Департамента Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, у экс-нардепа-регионала проводят обыски по отмыванию более 500 млн грн, известно имя (фото).

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