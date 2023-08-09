Посадовець з Міноборони привласнив 16 млн грн – СБУ

СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні коштів.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність заступника директора Департаменту фінансів Міноборони. Його підозрюють у розкраданні майже 16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, посадовець безпідставно надав дозвіл командуванню однієї з військових частин Вінницького гарнізону на перерахування місцевій фірмі майже 16 млн грн бюджетних коштів.

"Встановлено, що це була сума авансового платежу комерсантам, які згідно з укладеним договором мали побудувати об’їзну дорогу з інженерними укріпленнями навколо військової бази. Однак, підрядники не проводили жодних будівельних робіт, передбачених підписаним документом, а отримані державні гроші вивели у тінь та розікрали", - йдеться у повідомленні.

Заступнику директора Департаменту Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Посадовцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у екснардепа-регіонала проводять обшуки щодо відмивання понад 500 млн грн, відомо ім'я (фото).

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