Померла відома російська акторка Віра Васильєва

Артистки не стало на 98-му році життя.

Померла відома російська акторка театру і кіно Віра Васильєва.

Про це повідомили в Московському академічному театрі сатири, де працювала артистка. Причини смерті знаменитості не вказують. Однак Васильєва пішла з життя у віці 97 років, тому причиною, ймовірно, стала старість.

Також відомо, що останні дні життя артистка провела разом з названою донькою на дачі. Акторці несподівано стало зле вночі, ймовірно, через спеку.

Віра Васильєва / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Віра Васильєва розпочала свою кар'єру далекого 1945 року. На сцені акторка провела 78 років свого життя. У знаменитості був чоловік, актор Володимир Ушаков, якого не стало 2011 року. Дітей у подружжя не було.

Відомо, що Васильєва мала активну громадянську позицію. Так, 2013 року вона підписала листа, де відкрито критикувався закон про "іноагентів" у РФ.

Віра Васильєва / Фото: kino-teatr.ru

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, акторка жодним чином це не коментувала. Натомість продовжила грати у театрі та навіть виступила на святі з нагоди Дня перемоги. До речі, такі концерти в РФ минули з пропагандистськими лозунгами та вихвалянням злочинів окупантів на українських землях.

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