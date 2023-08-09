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Умерла известная российская актриса Вера Васильева

Умерла известная российская актриса Вера Васильева

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
4869
Время на прочтение
1 мин
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Умерла известная российская актриса Вера Васильева

Вера Васильева / Фото: kino-teatr.ru

Артистки не стало на 98-м году жизни.

Умерла известная российская актриса театра и кино Вера Васильева.

Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где работала артистка. Причины смерти знаменитости не указывают. Однако Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет, потому причиной, вероятно, стала старость.

Также известно, что последние дни жизни артистка провела вместе с приемной дочерью на даче. Актрисе неожиданно стало плохо ночью, вероятно, из-за жары.

Вера Васильева / © kino-teatr.ru
Вера Васильева / Фото: kino-teatr.ru

Отметим, Вера Васильева начала свою карьеру в далеком 1945 году. На сцене актриса провела 78 лет своей жизни. В знаменитости был муж, актер Владимир Ушаков, которого не стало в 2011 году. Детей у супругов не было.

Известно, что у Васильевой была активная гражданская позиция. Так, в 2013 году она подписала письмо, где открыто критиковался закон об "иноагентах" в РФ.

Вера Васильева / © kino-teatr.ru
Вера Васильева / Фото: kino-teatr.ru

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, актриса никоим образом это не комментировала. Зато продолжила играть в театре и даже выступила на празднике по случаю Дня победы. Кстати, такие концерты в РФ прошли с пропагандистскими лозунгами и похвалой преступлений оккупантов на украинских землях.

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Дата публикации
Просмотры
4869
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