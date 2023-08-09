Українські зірки зі шрамами на тілі: Крук облили кислотою, а Полякову побили чоловіки

Хто з українських зірок має шрами на тілі та звідки вони у них з'явилися.

Прихильники звикли бачити знаменитостей на екранах ідеальними та без жодних недоліків у зовнішності.

Проте, у зірок є зморшки, висипання на тілі, а також шрами. Знаменитості не соромляться їх показати та розповісти про їхнє походження.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про українських зірок, у яких є шрами на обличчі та тілі. Пропонуємо подивитися фото та дізнатися причину їхньої появи.

Надя Дорофєєва

У співачки є шрам на грудях, який вона тривалий час приховувала та лише два роки тому наважилася про нього розповісти. У виконавиці шість років тому діагностували фіброаденому молочної залози, тож їй зробили операцію з її видалення. Про пухлину нині Наді нагадує лише шрам на грудях.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Анна Трінчер

У виконавиці теж є шрами на грудях, які залишилися після операції зі збільшення грудей. Однак знаменитість не збирається їх приховувати. Як говорить Анна, шрами маленькі і їх майже не видно. Також для неї це нагадування, що вона наважилася на операцію та удосконалила себе.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Маша Єфросиніна

У ведучої є шрам на підборідді, який вона отримала у 16 років. Знаменитість разом зі своїм приятелем влітку поїхала за кукурудзою та чимало часу провела на сонці. В результаті Єфросиніна отримала тепловий удар та знепритомніла. Коли ведуча падала, то вдарилася підборіддям об диван.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Лідія Таран

У ведучої є шрам на обличчі, а саме між бровами. Його знаменитість отримала ще у дитинстві, коли каталася на ковзанах із сусідом. Хлопчик невдало зробив ластівку, коли вже було темно, а Таран у результаті отримала шрам.

Лідія Таран / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Оля Полякова

У виконавиці є шрам над бровою. Його артистка отримала ще у 17 років після розставання з бойфрендом. Чоловік і в стосунках бив Олю, а коли вони розійшлися, то він найняв "братків", які жорстоко побили артистку. У результаті Полякова потрапила до лікарні. Співачка намагалася видалити шрам, шліфувала його 18 разів, однак він досі є на її обличчі.

Оля Полякова

Валерія Крук

Ведуча отримала серйозні хімічні опіки, коли їй було всього 22 роки. Знаменитість тоді облили кислотою. Серйозних травм зазнали груди, шия та руки Валерії. Найперше, що зробили лікарі, це врятували зір. Далі на ведучу чекав тривалий шлях реабілітації. Валерія намагалася позбутися опіків, тож робила операції з пересадки шкіри. Через хірургічне втручання у Крук залишилися шрами. Знаменитість не хотіла мати їх на тілі, тож перекрила татуюваннями.

Валерія Крук / Фото: instagram.com/valeriyakruk

Марина KRUTЬ

Співачка та бандуристка отримала серйозні травми у вісім років. Майбутня артистка розлила на себе окрім, отримала опіки 3-4 ступені і провела у лікарні чотири місяці. Шрамів можна було б позбутися, але у родини не було на це грошей. Марина постійно комплексувала через це, приховувала шрами та навіть боялася, що її через це ніхто не покохає. Врешті KRUTЬ прийняла та полюбила своє тіло.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Камалія

Співачка має шрам внизу живота. Він у виконавиці з'явився внаслідок видалення апендициту. Артистка не видаляла його та не соромилася продемонструвати навіть у своїх кліпах.

Камалія

Читайте також: