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17-річна донька Ольги Фреймут здивувала вогняним танцем на шпильках у Києві

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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17-річна донька Ольги Фреймут здивувала вогняним танцем на шпильках у Києві

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл анонсувала танцювальний майстер-клас в українській столиці.

Донька ведучої Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл професійно займається танцями і вирішила поділитися з фанами своїми знаннями і вміннями.

Так, дівчина, яка живе, навчається та працює в США, ненадовго завітала до Києва, де анонсувала свій майстер-клас. Уроки танцю від Злати Мітчелл відбудуться в одній зі столичних студії 14 серпня.

Аби більше заохотити прихильників відвідати її майстер-клас, Злата на сторінці в Instagram показала фрагмент своїх звабливих па. У ролику Мітчелл виконує складну хореографію на високих підборах. Від рухів Злати фанати залишилися у захваті:

17-річна донька Ольги Фреймут приголомшила танцем на підборах

17-річна донька Ольги Фреймут приголомшила танцем на підборах
  • Це дуже гаряче
  • Мала, то підпал!
  • Неймовірна дівчина і дуже талановита!

Нагадаємо, що зовсім нещодавно до України приїхала мама Злати Мітчелл Ольга Фреймут. Ведуча виступила з лекцією у Львові. Цілком можливо, що після Львова Фреймут разом з дітьми вирушила до Києва. Місяць тому Злата Мітчелл, яка живе і навчається у США показувала, як прилітала до мами і молодших брата і сестри в Лондон.

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Дата публікації
Перегляди
994
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