Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила огненным танцем на шпильках в Киеве

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1150
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила огненным танцем на шпильках в Киеве

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл анонсировала танцевальный мастер-класс в украинской столице.

Дочь ведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл профессионально занимается танцами и решила поделиться с фанами своими знаниями и умениями.

Так, девушка, которая живет, учится и работает в США, ненадолго посетила Киев, где анонсировала свой мастер-класс. Уроки танца от Златы Митчелл состоятся в одной из столичных студий 14 августа.

Чтобы больше поощрить поклонников посетить ее мастер-класс, Злата на странице в Instagram показала фрагмент своих обольстительных па. В ролике Митчелл выполняет сложную хореографию на высоких каблуках. От движений Златы фанаты остались в восторге:

17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила танцем на каблуках

17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила танцем на каблуках
  • Это очень горячо
  • Малая, это поджог!
  • Невероятная девушка и очень талантливая!

Напомним, что совсем недавно в Украину приехала мама Златы Митчелл Ольга Фреймут. Ведущая выступила с лекцией во Львове. Вполне возможно, что после Львова Фреймут вместе с детьми отправилась в Киев. Месяц назад Злата Митчелл, живущая и обучающаяся в США показывала, как прилетала к маме и младшим брату и сестре в Лондон.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация