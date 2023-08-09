17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила огненным танцем на шпильках в Киеве

Дочь ведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл профессионально занимается танцами и решила поделиться с фанами своими знаниями и умениями.

Так, девушка, которая живет, учится и работает в США, ненадолго посетила Киев, где анонсировала свой мастер-класс. Уроки танца от Златы Митчелл состоятся в одной из столичных студий 14 августа.

Чтобы больше поощрить поклонников посетить ее мастер-класс, Злата на странице в Instagram показала фрагмент своих обольстительных па. В ролике Митчелл выполняет сложную хореографию на высоких каблуках. От движений Златы фанаты остались в восторге:

17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила танцем на каблуках

Это очень горячо

Малая, это поджог!

Невероятная девушка и очень талантливая!

Напомним, что совсем недавно в Украину приехала мама Златы Митчелл Ольга Фреймут. Ведущая выступила с лекцией во Львове. Вполне возможно, что после Львова Фреймут вместе с детьми отправилась в Киев. Месяц назад Злата Митчелл, живущая и обучающаяся в США показывала, как прилетала к маме и младшим брату и сестре в Лондон.

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