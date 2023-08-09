Вибух на заводі під Москвою: момент потрапив на відео

Місцеві одразу подумали, що вибухнув військкомат. Вочевидь, мобілізацію у РФ не надто задоволені.

З'явилося відео потужного вибуху, який пролунав під Москвою у Сергієвому Посаді. Перші секунди потрапили на камеру за півтора кілометра від епіцентру.

Його показав російський Telegram-канал Mash.

На кадрах видно раптовий вибух, який стався на Загорському оптико-механічному заводі. Місцеві росіяни, коли почули його, одразу вибігли надвір і традиційно взялися фотографувати стовп диму. На відео з камер спостереження чути: росіяни одразу вирішили, що вибухнув місцевий військкомат. Очевидно, мобілізацією у Росії дуже не вдоволені.

З'явилося відео потужного вибуху, який пролунав під Москвою у Сергієвому Посаді

Зазначається, що щонайменше в 10 будинках навколо заводу вибуховою хвилею вибило вікна, у деяких квартирах навіть знесло міжкімнатні перегородки. За повідомленнями очевидців, в офісах неподалік обсипалися стелі.

Нагадаємо, у середу, 9 серпня, за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух. У Сергієвому Посаді в Московській області стався вибух на оптико-механічному заводі. За однією з версій, місто атакував безпілотник. Згодом цю інформацію спростували.

Після цього пропагандисти із посиланням на екстрені служби поінформували, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу. Місцева влада каже, що вибухнув склад піротехніки.

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