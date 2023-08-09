Взрыв на заводе под Москвой: момент попал на видео

Местные сразу подумали, что взорвался военкомат. Очевидно, мобилизацией в РФ не слишком довольны.

Появилось видео мощного взрыва, раздавшегося под Москвой в Сергиевом Посаде. Первые секунды попали на камеру в полутора километрах от эпицентра.

Его показал российский Telegram-канал Mash.

На кадрах виден внезапный взрыв, произошедший на Загорском оптико-механическом заводе. Местные россияне, услышав его, сразу выбежали во двор и традиционно принялись фотографировать столб дыма. На видео с камер наблюдения слышно: россияне сразу решили, что взорвался местный военкомат. По-видимому, мобилизацией в России очень не удовлетворены.

Появилось видео мощного взрыва, который прогремел под Москвой в Сергиевом Посаде

Отмечается, что, по меньшей мере, в 10 домах вокруг завода взрывной волной выбило окна, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. По сообщениям очевидцев, в офисах неподалеку осыпались потолки.

Напомним, в среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв. В Сергиевом посту в Московской области произошел взрыв на оптико-механическом заводе. По одной из версий город атаковал беспилотник. Впоследствии эту информацию опровергли.

После этого пропагандисты со ссылкой на экстренные службы проинформировали, взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Местные власти говорят, что взорвался склад пиротехники.

Читайте также: