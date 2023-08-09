Под Москвой прогремел взрыв: на месте удара поднимается столб дыма (видео)

В среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв.

В Сергиевом Посаде в Московской области произошел взрыв. По одной из версий город атаковал беспилотник.

Об этом сообщают местные в Сети.

Так, жители города сообщают о мощном взрыве в районе Загорского оптико-механического завода. На кадрах, снятых очевидцами, виден поднимающийся вверх столб дыма. Сейчас известно, что с завода якобы организовывают "тотальную эвакуацию", а на место происшествия уже прибыли российские силовики и местные власти.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Российские Telegram-каналы предполагают, что по зданию ударил беспилотник. Пропагандисты эту информацию отвергают. Говорят, что это взорвался склад пиротехники.

Власти города ситуацию пока не комментировали. По информации российских СМИ, пострадали не менее 15 человек.

Под Москвой произошел мощный взрыв: видео

Напомним, незадолго до этого в среду, 9 августа, на севере Крыма также раздались взрывы в Джанкойском районе. Там снова перекрыли движение по Керчинскому мосту, образовались огромные пробки.

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