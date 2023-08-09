ВСУ нашли самые слабые звенья Черноморского флота РФ – разведка Британии

Атаки украинских дронов направлены против самых слабых звеньев морских поставок Черноморского флота России.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как пишет британская разведка, 4 августа 2023 года российский нефтяной танкер SIG был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, вероятно, беспилотным надводным аппаратом.

"Это произошло через день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после неудачной атаки на российские патрульные лодки, когда они, вероятно, сопровождали российское судно Sparta IV", — говорится в сообщении.

Там отметили, что, несмотря на то, что суда SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже долгое время имеют контракты на перевозку горючего и военного оборудования между Россией и Сирией.

По данным разведки Британии, атаки показывают, что операции дронов все больше становятся важной составляющей современной морской войны и могут быть направлены против слабых звеньев морских поставок России.

Напомним, в Новороссийске РФ 4 августа раздались взрывы. Позже стало известно, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морскими дронами – затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок.

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