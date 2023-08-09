"Не без труда": в США прокомментировали темпы контрнаступления ВСУ

Там отметили, что контрнаступление Украины "не лишено трудностей".

Соединенные Штаты Америки отдают отчет, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не так быстро, как ожидалось.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN.

"Даже украинцы…включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко или так быстро, как хотелось бы", — сказал он.

По словам Кирби, ВСУ добиваются прогресса, но он "медленный и не без труда".

"Хотя они и добиваются прогресса – а они добиваются, – он постепенный, медленный и не без труда, но они продолжают пытаться. Они продолжают это делать", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что на фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ, безусловно, пытаются продвинуться вперед.

"Они точно пытаются продвигаться вперед. Как далеко они зайдут, где это будет, какого прорыва им удастся достичь? Я не думаю, что сейчас кто-нибудь может сказать", — резюмировал он.

Напомним, по данным аналитиков ISW, ВСУ совершили рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и прорвали там оборону.

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