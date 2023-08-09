Вибух на заводі під Москвою у Сергієвому Посаді: влада та пропагандисти заплуталися у версіях

Цікаво, що минулого року компанія "Піро-рос", де прогримів вибух, подала на банкрутство.

На Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді у середу, 9 серпня стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії "бавовни".

Про це пишуть російські ЗМП.

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Одразу після вибуху у Мережі почала поширюватися, що по заводу ударив безпілотник, але скоро це спростували.

Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби поінформували, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу.

А місцева влада повідомила, що джерелом детонації на заводі в Сергієвому Посаді став склад піротехніки, приміщення під який орендувала одна з компаній.

У пабліках з'явилася цікава інформація про цей завод. Як пише телеграм-канал Mash, компанія "Піро-рос", на складі якої і прогримів вибух, не вперше потрапляє в новини. Минулого року стало відомо про те, як директор заводу з виробництва феєрверків не виплатив 50 млн зарплати 150 своїм співробітникам, після чого "Піро-рос" подала на банкрутство.

А 2019 року від салюту тієї ж компанії в Мінську загинула 64-річна жінка. Тоді уламок розміром із сірникову коробку потрапив жінці, яка дивилася на феєрверк, у шию, розірвавши артерію. Ще кілька людей тоді зазнали поранень.

Як повідомляли раніше,у Сергієвому Посаді в Московській області 9 серпня стався вибух. Влада оголосила евакуцію.

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