На Львівщині сталася бійка у реабілітаційному центрі – помер пацієнт

У реабілітаційному центрі на Львівщині сталася бійка, один з пацієнтів загинув.

У Львівській області від отриманих під час бійки травм загинув пацієнт реабілітаційного центру.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, 8 серпня близько 19:00 між пацієнтами реабілітаційного центру, розташованого в одному з сіл Львівського району, виник конфлікт, під час якого 23-річний мешканець Львівського району побив 30-річного жителя Львова, спричинивши йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Львівщині в озері втопився хлопчик під час відпочинку з батьками.

Читайте також: