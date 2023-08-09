На Львовщине произошла драка в реабилитационном центре – умер пациент

В реабилитационном центре Львовской области произошла драка, один из пациентов погиб.

Во Львовской области от полученных во время драки травм погиб пациент реабилитационного центра.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, 8 августа около 19:00 между пациентами реабилитационного центра, расположенного в одном из сел Львовского района, возник конфликт, во время которого 23-летний житель Львовского района избил 30-летнего жителя Львова, нанеся ему телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, во Львовской области в озере утонул мальчик во время отдыха с родителями.

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