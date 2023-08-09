На кордоні України стоять майже 450 автівок – де найбільші черги

У прикордонній службі розповіли про черги у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 9 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять 445 автівок, понад 20 автобусів та пішоходи.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 7 автобусів (електронна черга);

"Устилуг" - 75 л/а, 6 автобусів (електронна черга);

"Угринів" - 40 л/а;

"Рава-Руська" - 70 л/а, 3 автобуси;

"Грушів" - 50 л/а, 3 автобуса;

"Краківець" - 70 л/а, 3 автобуси;

"Шегині" - 60 л/а, 5 автобусів, 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 30 л/а.

Словаччина:

"Ужгород" - 10 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Дзвінкове" - 5 л/а;

"Косино" - 15 л/а;

"Лужанка" - 10 л/а;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли, що найбільший вплив на митницю мають правоохоронні органи.

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