Верещук розповіла, чи очолить Міноборони

Очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук прокоментувала поширені чутки у Мережі, що вона нібито може стати міністеркою оборони.

Приводом для чуток став вчорашній пост Верещук у Telegram-каналі, де повідомила, що війна не триватиме "2-3 тижні", а шлях до перемоги буде довгим і важким. Користувачі у Мережі висловили припущення, що цей пост може свідчити про амбіції міністерки перейти у Міноборони.

Сама Верещук такі чутки категорично заперечує.

"З подивом побачила, що мій вчорашній пост неприємно зачепив певну (невелику) частину політичної та медійної спільноти. Мені здавалось, що я просто озвучила майже очевидні речі, які багато хто усвідомлює, але не завжди хоче казати собі або іншим. А ще деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони", – зазначила вона.

Верещук запевнила, що про її перехід в Міноборони не йдеться. В коментарі "Радіо Свобода" вона додала, мовляв - "скажуть піти – піду".

"У нас є Верховний головнокомандувач, він вирішує. Я виконаю будь-яку волю президента і уряду. Тому що у воєнний час немає "хочу-не хочу", "погоджусь-не погоджусь". Я – людина військова. Тому я чітко знаю, що таке наказ і розпорядження. Але я бачу себе більше там зараз, де я є... Скажуть піти – я піду, скажуть ні, я не буду йти, – підсумувала Верещук.

Нагадаємо, що про своє бажання стати міністром оборони Ірина Верещук заявляла ще восени 2021 року.

"У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий", – говорила тоді вона. Проте після звільнення Андрія Тарана 4 листопада 2021 р. новим міністром оборони став Олексій Резніков, який очолює відомство досі.

На тлі корупційних скандалів у Міноборони, у Мережі ширяться чутки про можливість його відставки.

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