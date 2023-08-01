Резніков може піти з Міноборони на нову посаду - Гончаренко

За словами народного депутата, Резніков і сам не проти піти із посади міністра оборони України.

Міністр оборони України Олексія Резнікова можуть все ж звільнити з посади і призначити послом у Британії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на власні джерела.

За його словами, в ОП вже давно думають зняти Резнікова з поста очільника Міноборони.

"Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова. Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили, по своїй новій традиції, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", - написав він.

Гончаренко стверджує, що в ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. Вони отримали схвальну відповідь.

Офіційно можливу відставку Резнікова не коментували ні в Міністертсві оборони, ні в Офісі президента.

Можлива відставка Резнікова і скандали навколо Міноборони

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України, а на його місце призначити Кирила Буданова, який наразі очолює Головне управління розвідки.

Поштовхом до цього стали скандали навколо Міноборони через завищені ціни на харчування для ЗСУ. Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що в Міноборони закупляли курячі яйця по 17 грн за штуку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Скандальні закупівлі Міноборони! Скільки в нас крали на "золотих" яйцях?"

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