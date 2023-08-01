Контрнаступ ЗСУ: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Українські Збройні сили контрнаступають біля Бахмута Донецької області. Ведуть наступальні дії південніше міста. Тривають важкі бої.

Про це повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, підрозділи Сил оборони України також продовжують стримувати наступ російських загарбників на Лиманському та Куп’янському напрямках,

"Тривають важкі бої, ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат.", - заявив речник.

Контрнаступ ЗСУ

У Міноборони успіхи контрнаступу ЗСУ називають "українським військовим феноменом", оскільки наша армія наступає, не маючи перевагу над росіянами. У противника більше всього.

Наступ Збройних сил України вже має результати, каже командувач Національної гвардії Олександр Півненко. З його слів, Сили оборони зроблять прорив там, де ніхто не чекає.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку. За минулий тиждень на цьому напрямку українські військові звільнили 2 кв. км. Вони ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста.

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